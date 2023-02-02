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2 февраля, 19:09

Присяжные признали Фургала виновным в незаконном приобретении оружия для убийств

Присяжные заседатели признали экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в незаконном приобретении оружия для организации убийств предпринимателей. Они также сошлись во мнении, что экс-губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения.

"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что он в неустановленном месте и неустановленное время приобрёл пистолет системы "Макарова" и гранаты РГД-5, которые потом были использованы при совершении убийств, упомянутых в вердикте, коллегия ответила утвердительно", — цитирует ТАСС старшину коллегии.

Также присяжные признали Сергея Фургала виновным в убийстве двух предпринимателей и покушении на третьего. Выездное заседание Люберецкого суда Подмосковья проходит в Мособлсуде.

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Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации серии убийств местных предпринимателей. Вину он признавать отказался. В феврале 2021-го политику предъявили окончательное обвинение, в том числе и в незаконном хранении оружия. Позже бывшего губернатора обвинили в мошенничестве.


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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Матвей Константинов

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