Суд 6 февраля обсудит вердикт присяжных по делу Фургала

В середине января суд закончил изучение доказательств по делу Фургала. Сегодня экс-глава Хабаровского края был признан коллегией присяжных заседателей виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Также Фургал признан виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности.