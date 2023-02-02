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2 февраля, 19:07

Суд 6 февраля обсудит вердикт присяжных по делу Фургала

Московский областной суд 6 февраля обсудит последствия обвинительного вердикта присяжных по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"Обсуждение вердикта присяжных назначено на 6 февраля", — заявил судья после заседания.

В середине января суд закончил изучение доказательств по делу Фургала. Сегодня экс-глава Хабаровского края был признан коллегией присяжных заседателей виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Также Фургал признан виновным в обороте оружия, однако по данному эпизоду вышел срок давности.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке

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