Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 февраля, 18:52

Волгоградский губернатор доложил Путину об успехах области в производстве товаров и услуг

Предприятия Волгоградской области увеличили объёмы производимой продукции, также расширилась линейка товаров и услуг. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отчитался губернатор региона Андрей Бочаров.

"Предприятия и организации реального сектора экономики не только сохранили, но и увеличили объём производимой продукции, причём достаточно существенно расширив линейку производимых товаров и услуг", сказал он.

Глава региона подчеркнул, что предприятия активно осваивают новые рынки, а также отметил "очень хороший уровень взаимодействия со всеми федеральными структурами". При этом социально-экономическую ситуацию в регионе он охарактеризовал как стабильную.

"Социальные обязательства выполняются в полном объёме. Основные макроэкономические показатели стабилизированы и показывают положительную динамику", — добавил он.

Путин назвал главной сегодняшней задачей сохранение России

Путин назвал главной сегодняшней задачей сохранение России

Также Владимир Путин и Андрей Бочаров обсудили вопрос расселения аварийного жилья в Волгоградской области. Глава государства поручил губернатору решить указанную проблему.

Обложка ©

Kremlin.ru

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров