Волгоградский губернатор доложил Путину об успехах области в производстве товаров и услуг
Предприятия Волгоградской области увеличили объёмы производимой продукции, также расширилась линейка товаров и услуг. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отчитался губернатор региона Андрей Бочаров.
"Предприятия и организации реального сектора экономики не только сохранили, но и увеличили объём производимой продукции, причём достаточно существенно расширив линейку производимых товаров и услуг", — сказал он.
Глава региона подчеркнул, что предприятия активно осваивают новые рынки, а также отметил "очень хороший уровень взаимодействия со всеми федеральными структурами". При этом социально-экономическую ситуацию в регионе он охарактеризовал как стабильную.
"Социальные обязательства выполняются в полном объёме. Основные макроэкономические показатели стабилизированы и показывают положительную динамику", — добавил он.
Также Владимир Путин и Андрей Бочаров обсудили вопрос расселения аварийного жилья в Волгоградской области. Глава государства поручил губернатору решить указанную проблему.