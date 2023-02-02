Волгоградский губернатор доложил Путину об успехах области в производстве товаров и услуг

Предприятия Волгоградской области увеличили объёмы производимой продукции, также расширилась линейка товаров и услуг. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным отчитался губернатор региона Андрей Бочаров.

"Предприятия и организации реального сектора экономики не только сохранили, но и увеличили объём производимой продукции, причём достаточно существенно расширив линейку производимых товаров и услуг", — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что предприятия активно осваивают новые рынки, а также отметил "очень хороший уровень взаимодействия со всеми федеральными структурами". При этом социально-экономическую ситуацию в регионе он охарактеризовал как стабильную.

"Социальные обязательства выполняются в полном объёме. Основные макроэкономические показатели стабилизированы и показывают положительную динамику", — добавил он.