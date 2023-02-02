Путин обсудил с Бочаровым расселение аварийного жилья в Волгоградской области

Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе рабочей встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым основные показатели развития региона и затронул проблему аварийного жилья.

"В целом посмотрел, у вас обстановка хорошая. И по производству сельхозпродукции, и по промышленному производству у вас рост. Стройка хорошо себя показала", — заметил российский лидер и подчеркнул, что празднование 80-й годовщины победы в Сталинградской битве — событие большое, но текущие дела тоже нужно решать.

Путин признал успехи в строительстве, но обратил внимание на то, что "есть вопросы, которые требуют особого внимания" Бочарова. Президент указал на большой процент аварийного жилья в области и поручил губернатору "эту проблему решать". Говоря о других проблемах региона, глава государства призвал уделить внимание проблемам экологического характера, в том числе и качеству воды, и состоянию дорог.

"Для Волгограда, Волгоградской области это вопрос [состояния дорог], требующий особого внимания", — сказал Путин, завершая встречу.