В России создадут правкомиссию по мерам поддержки в сфере драгметаллов

Российский кабмин принял решение создать правкомиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи, производства и обогащения драгметаллов. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Правительство РФ постановляет: образовать правительственную комиссию по разработке и реализации мер государственной поддержки в сфере добычи, производства и обогащения драгоценных металлов и драгоценных камней", — указано в документе.

В постановлении также говорится, что задачами комиссии станут, в частности, оценка целесообразности изменения величины золотого запаса России и подготовка соответствующих предложений, а также разработка путей совершенствования господдержки предприятий, которые работают в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней.

Также среди основных направлений работы комиссии указаны подготовка предложений по изменению законодательства РФ для поддержки работающих в этой сфере предприятий. Кроме того, комиссия будет готовить предложения по борьбе с незаконной добычей драгметаллов и драгоценных камней, по противодействию негативным последствиям санкционного давления на эту сферу.