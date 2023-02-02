В России создадут правкомиссию по мерам поддержки в сфере драгметаллов
Российский кабмин принял решение создать правкомиссию по разработке мер господдержки в сфере добычи, производства и обогащения драгметаллов. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Правительство РФ постановляет: образовать правительственную комиссию по разработке и реализации мер государственной поддержки в сфере добычи, производства и обогащения драгоценных металлов и драгоценных камней", — указано в документе.
В постановлении также говорится, что задачами комиссии станут, в частности, оценка целесообразности изменения величины золотого запаса России и подготовка соответствующих предложений, а также разработка путей совершенствования господдержки предприятий, которые работают в сфере добычи и производства драгоценных металлов и драгоценных камней.
Также среди основных направлений работы комиссии указаны подготовка предложений по изменению законодательства РФ для поддержки работающих в этой сфере предприятий. Кроме того, комиссия будет готовить предложения по борьбе с незаконной добычей драгметаллов и драгоценных камней, по противодействию негативным последствиям санкционного давления на эту сферу.
Ранее Лайф писал, что правительство утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Всего в документе 58 пунктов. В частности, среди задач называются предупреждение, выявление и пресечение нарушений закона.
ТАСС / URA.RU / Вова Жабриков