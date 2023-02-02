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2 февраля, 18:42

Бывший чиновник Минобороны Украины арестован после разгромного расследования

Арестован экс-директор департамента госзакупок Минобороны Украины Богдан Хмельницкий

Шевченковский районный суд Киева на два месяца заключил под стражу обвиняемого в коррупции экс-директора департамента госзакупок Минобороны Украины Богдана Хмельницкого. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в органах.

Хмельницкий был арестован с возможностью выйти под залог в размере 711 тысяч долларов. Источники издания уточняют, что эту сумму обвинение сочло недостаточной и решение уже было обжаловано. В Генпрокуратуре Украины эту ситуацию пока не комментировали.

Ранее украинские СМИ обвинили Минобороны в хищении выделенных на провизию для ВСУ средств. После выхода разгромного расследования офис генпрокурора Незалежной предъявил обвинения в коррупции уволенным ранее Богдану Хмельницкому, Владимиру Терещенко и замминистру обороны Вячеславу Шаповалову, ответственным за тыловое обеспечение ВСУ.

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Ирина Фальке

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