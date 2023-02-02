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2 февраля, 18:58

Путин посчитал интересной мысль об участии самолётов времён ВОВ в парадах Победы

Президент России Владимир Путин счёл интересной идею использовать в парадах Победы самолёты времён Великой Отечественной войны. Такое мнение он выразил в ходе встречи с представителями патриотических и молодёжных организаций.

"Проблема в том, что, когда эти самолёты были сняты с вооружения после войны, через какое-то время их все почти порезали... То, что сейчас энтузиасты достают из-под земли или из болот, находится в соответствующем полуразрушенном состоянии или почти полностью разрушенном. То, что эти машины воссоздают, это вообще удивительно, но такие примеры есть", пояснил Путин.

Глава государства пообещал поговорить на тему помощи таким энтузиастам. Он также заметил, что в определённый период времени военная авиация приобрела особое значение и продолжает занимать таковое в войсках. Путин поведал, что ему удалось ознакомиться с архивным документом, в котором было зафиксировано, что Иосиф Сталин на одном из совещаний заявлял об особой роли боевой авиации в будущих военных действиях. "Так оно и получилось", — подытожил российский лидер.

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер фильма "Нюрнберг"

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер фильма "Нюрнберг"

Также в ходе встречи Владимир Путин признался, что современные фильмы о Великой Отечественной нравятся ему больше тех, что снимались годами ранее. Российский лидер подчеркнул важность подобного кино.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов

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