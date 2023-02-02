Путин посчитал интересной мысль об участии самолётов времён ВОВ в парадах Победы

Президент России Владимир Путин счёл интересной идею использовать в парадах Победы самолёты времён Великой Отечественной войны. Такое мнение он выразил в ходе встречи с представителями патриотических и молодёжных организаций.

"Проблема в том, что, когда эти самолёты были сняты с вооружения после войны, через какое-то время их все почти порезали... То, что сейчас энтузиасты достают из-под земли или из болот, находится в соответствующем полуразрушенном состоянии или почти полностью разрушенном. То, что эти машины воссоздают, это вообще удивительно, но такие примеры есть", — пояснил Путин.

Глава государства пообещал поговорить на тему помощи таким энтузиастам. Он также заметил, что в определённый период времени военная авиация приобрела особое значение и продолжает занимать таковое в войсках. Путин поведал, что ему удалось ознакомиться с архивным документом, в котором было зафиксировано, что Иосиф Сталин на одном из совещаний заявлял об особой роли боевой авиации в будущих военных действиях. "Так оно и получилось", — подытожил российский лидер.