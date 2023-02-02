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2 февраля, 19:01

Зампред ЦБ пошутила, что хранит деньги в банках, но не трёхлитровых

Зампред ЦБ Юдаева рассказала, что хранит деньги в коммерческих банках, а не трёхлитровых

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. Она пошутила, что использует для этих целей коммерческие банки, а не трёхлитровые.

"Я очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. В основном я храню их в банках — не в трёхлитровых, в коммерческих. Если говорить про валюты, я уже говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надёжным средством сбережения", — сказала Юдаева в интервью на ютуб-канале Tinkoff Private Talks.

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В связи с этим, как добавила первый зампред Банка России, она считает себя обязанной подавляющую часть собственных сбережений хранить в национальной валюте.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали колебания доллара в 2023 году. Первый замглавы ведомства Илья Торосов рассказал, что средний курс американской валюты в текущем году ожидается на уровне 70 рублей.

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YouTube / Tinkoff Private Talks

Иван Косицын

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