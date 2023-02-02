Зампред ЦБ пошутила, что хранит деньги в банках, но не трёхлитровых

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева призналась, что очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. Она пошутила, что использует для этих целей коммерческие банки, а не трёхлитровые.

"Я очень ограничена в выборе способов хранения сбережений. В основном я храню их в банках — не в трёхлитровых, в коммерческих. Если говорить про валюты, я уже говорила, что моя работа состоит в том, чтобы делать рубль надёжным средством сбережения", — сказала Юдаева в интервью на ютуб-канале Tinkoff Private Talks.

В связи с этим, как добавила первый зампред Банка России, она считает себя обязанной подавляющую часть собственных сбережений хранить в национальной валюте.