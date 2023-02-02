Созданной Еврокомиссией новой организации против России предрекли крах

Политолог Александр Асафов в беседе с Лайфом назвал заявление Еврокомиссии о создании Центра преследования за преступления на Украине очередной попыткой Запада оклеветать Россию, закрывая глаза на зверства и военные преступления ВСУ.

"Подобная инициатива действительно не нова, и в том или ином виде она периодически всплывает не только в устах евробюрократов, но и разные люди на эту тему уже высказывались, кроме американцев. И здесь, конечно, история абсолютно манипулятивная. Мы знаем, как велось следствие по "боингу" MH-17 и по другим эпизодам", — напомнил он.

Он заметил, что так же работали "слепоглухонемые" наблюдатели ОБСЕ, а сейчас глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит о том, что "кто-то стреляет по Запорожской АЭС, только неизвестно кто". При этом с 2014 года были заведены сотни дел по преступлениям украинских нацистов в Донбассе и их насилия против гражданских.

"И сейчас существует масса дел, связанных с гибелью мирных жителей и с пытками военнопленных. Но это, конечно, никто рассматривать не будет, потому что это осуществляли приятные для [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен нацисты, как запрещённый в России "Азов"*", — заявил политолог.

Асафов отметил, что для западных политиков самое главное придумать любые "доказательства" по типу сюжетов экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисенко про массовые изнасилования. Поэтому такой спеццентр вряд ли покажет успех в будущем, считает эксперт. Политолог пояснил, что все люди, участвовавшие в военных преступлениях на Украине, по ходу достижения целей СВО "будут, конечно, наказаны, включая высшее политическое руководство".

Ранее Лайф рассказывал, что пленным украинским бойцам передали сборник РВИО "Чёрная книга. Зверства бандеровцев" об их преступлениях в годы Великой Отечественной войны. Как заметил научный директор РВИО Михаил Мягков, после прочтения книги военнослужащие ВСУ смогут задуматься о том, за какую идеологию они сегодня сражаются.