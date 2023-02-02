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2 февраля, 19:39

Созданной Еврокомиссией новой организации против России предрекли крах

Политолог Асафов предрёк провал созданному ЕК центру по сбору доказательств для суда над РФ

Политолог Александр Асафов в беседе с Лайфом назвал заявление Еврокомиссии о создании Центра преследования за преступления на Украине очередной попыткой Запада оклеветать Россию, закрывая глаза на зверства и военные преступления ВСУ.

"Подобная инициатива действительно не нова, и в том или ином виде она периодически всплывает не только в устах евробюрократов, но и разные люди на эту тему уже высказывались, кроме американцев. И здесь, конечно, история абсолютно манипулятивная. Мы знаем, как велось следствие по "боингу" MH-17 и по другим эпизодам", — напомнил он.

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Он заметил, что так же работали "слепоглухонемые" наблюдатели ОБСЕ, а сейчас глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит о том, что "кто-то стреляет по Запорожской АЭС, только неизвестно кто". При этом с 2014 года были заведены сотни дел по преступлениям украинских нацистов в Донбассе и их насилия против гражданских.

"И сейчас существует масса дел, связанных с гибелью мирных жителей и с пытками военнопленных. Но это, конечно, никто рассматривать не будет, потому что это осуществляли приятные для [главы ЕК] Урсулы фон дер Ляйен нацисты, как запрещённый в России "Азов"*", — заявил политолог.

Асафов отметил, что для западных политиков самое главное придумать любые "доказательства" по типу сюжетов экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисенко про массовые изнасилования. Поэтому такой спеццентр вряд ли покажет успех в будущем, считает эксперт. Политолог пояснил, что все люди, участвовавшие в военных преступлениях на Украине, по ходу достижения целей СВО "будут, конечно, наказаны, включая высшее политическое руководство".

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Ранее Лайф рассказывал, что пленным украинским бойцам передали сборник РВИО "Чёрная книга. Зверства бандеровцев" об их преступлениях в годы Великой Отечественной войны. Как заметил научный директор РВИО Михаил Мягков, после прочтения книги военнослужащие ВСУ смогут задуматься о том, за какую идеологию они сегодня сражаются.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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