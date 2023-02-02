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2 февраля, 20:28

В ДНР заявили о перебитых путях снабжения ВСУ в районе Угледара

Российские военные перебили несколько главных трасс в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, по которым осуществляется обеспечение украинских войск техникой и живой силой. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведётся подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", заявил Кимаковский в эфире Первого канала.

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ВСУ потеряли более 65 бойцов в Запорожской области и районе Угледара

Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Также недавно стало известно, что в Угледар продолжают поступать новые подразделения украинских силовиков. В том числе киевский режим направляет туда морпехов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Юлия Коновалова

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