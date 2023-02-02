В ДНР заявили о перебитых путях снабжения ВСУ в районе Угледара
Российские военные перебили несколько главных трасс в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, по которым осуществляется обеспечение украинских войск техникой и живой силой. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Угледаре перебиты несколько основных трасс, по которым ведётся подвоз боеприпасов, живой силы противника. Наши ребята атакуют", — заявил Кимаковский в эфире Первого канала.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Также недавно стало известно, что в Угледар продолжают поступать новые подразделения украинских силовиков. В том числе киевский режим направляет туда морпехов.
ТАСС / Валентин Спринчак