Шольц отказался бездоказательно спекулировать по теме взрывов на "Северных потоках"

Власти Германии не собираются спекулировать на теме диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", не располагая доказательствами. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы сделаем заявление, когда получим доказательства, которые сможет использовать любой прокурор в ходе суда в Германии. Пока это не тот случай, и мы будем говорить на данную тему так же сдержанно", — сказал он во время встречи с гражданами в Марбурге (федеральная земля Гессен).

Глава немецкого правительства также призвал "не заниматься спекуляциями". Шольц уже рассказывал, что расследование взрывов на "Северных потоках" всё ещё идёт, о виновных можно будет говорить только после появления доказательств.