Норвегия направит часть возросших нефтяных доходов на помощь Украине

Власти Норвегии могут направить часть своих возросших нефтяных доходов на предоставление военной помощи Украине. Об этом рассказал премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

"Понятно, что программа помощи Украине будет включать временное увеличение использования нефтяных денег. Мы считаем, что это оправданно… У нас есть простор для действий благодаря экстраординарным доходам от нефтяного сектора", — сказал премьер, стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.

Кроме того, Осло планирует предоставить средства для борьбы с "глобальными" последствиями украинского конфликта. Так, власти страны выделят грант на борьбу с голодом в странах Африки и Ближнего Востока. Гар Стёре пообещал, что эти меры не приведут к ухудшению ситуации в норвежской экономике, росту процентных ставок или инфляции.