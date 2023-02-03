Группа американских сенаторов потребовала от Байдена отсрочить продажу Турции F-16

Группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента одобрения ею заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Это сообщается в обнародованном обращении конгрессменов.

"Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолётов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении", — сказано в совместном заявлении законодателей.

Нежелание Анкары ратифицировать заявки Стокгольма и Хельсинки "нельзя оставлять без внимания", несмотря на то, что продуктивные и взаимовыгодные отношения между Вашингтоном и Анкарой отвечают интересам США, указали политики.

В свою очередь официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США дала чётко понять Конгрессу о поддержке продажи самолётов, однако Конгресс тоже имеет право голоса в этом вопросе. Госдепартамент при этом продолжает диалог с турецкой стороной и с американским законодательным собранием, подытожил Прайс.