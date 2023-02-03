В МИД Франции заявили, что Париж и партнёры по НАТО не воюют с Россией

МИД Франции заявил, что ни Париж, ни партнёры по НАТО не воюют с Россией. Так во внешнеполитическом ведомстве страны прокомментировали заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Как мы очень чётко повторили, мы не воюем с Россией. Партнёры по НАТО не воюют с Россией. Наблюдается эскалация только со стороны России", — заявил представитель французского ведомства в ходе брифинга.

Захарова ранее заявила, что высказывания французских властей о возможной поставке боевых самолётов Украине повышают "неуёмный аппетит" президента Незалежной Владимира Зеленского. Кроме того, дипломат указала на абсурдность логики лидера Франции Эмманюэля Макрона, который считает, что поставка истребителей Киеву не приведёт к эскалации конфликта.