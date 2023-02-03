Зеленский не стал ветировать скандальный закон о наказании военных

Украинский лидер добавил, что при подписании этого закона им была учтена позиция главнокомандующего ВСУ и командиров воинских частей, которые считают, что это позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, но и избежать необоснованных потерь личного состава. Также он поручил правительству проработать порядок применения этого закона.