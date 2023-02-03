Зеленский не стал ветировать скандальный закон о наказании военных
Зеленский отказался ветировать закон об усилении наказаний для военных Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о применении вето к закону, усиливающему уголовную ответственность военнослужащих. Его ответ опубликован на официальном сайте главы государства.
В этом документе Зеленский отметил, что "военнослужащие обязаны соблюдать конституцию и законы Украины, военную присягу, неукоснительно выполнять требования уставов Вооружённых сил Украины, приказы командиров".
Украинский лидер добавил, что при подписании этого закона им была учтена позиция главнокомандующего ВСУ и командиров воинских частей, которые считают, что это позволит не только усилить ответственность за совершение уголовных и административных правонарушений, но и избежать необоснованных потерь личного состава. Также он поручил правительству проработать порядок применения этого закона.
Ранее Лайф писал, что Зеленский произвёл новые кадровые перестановки. Так, он уволил глав нескольких регионов — Сумской, Днепропетровской, Киевской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей.
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