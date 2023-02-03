Школьный автобус попал в ДТП с участием двух бензовозов на Сахалине
ДТП с участием школьного автобуса на Сахалине. Обложка © t.me / info65mchs
Школьный автобус стал участником крупного ДТП в Холмском районе на юге Сахалина. Всего столкнулись четыре автомобиля, в том числе два бензовоза и легковушка, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Авария случилась в районе села Чапланово. В школьном автобусе в момент столкновения находились 11 детей. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один ребёнок. Мэр Холмска Дмитрий Любчинов уточнил, что в автобусе были ребята в возрасте от семи до 16 лет. Их обследовали медики больницы в селе, а затем отвезли в Холмск.
По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной столкновения на заснеженной трассе.
Ранее Лайф писал, что в Республике Калмыкия на 9-м километре автодороги Элиста – Арзгир – Минеральные Воды столкнулись два автомобиля: "Рено-Логан" и "Лада-Калина". В ДТП два человека погибли, трое госпитализированы.