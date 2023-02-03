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3 февраля, 00:50

Школьный автобус попал в ДТП с участием двух бензовозов на Сахалине

<p>ДТП с участием школьного автобуса на Сахалине. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/info65mchs/995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">info65mchs</a></p>

ДТП с участием школьного автобуса на Сахалине. Обложка © t.me / info65mchs

Школьный автобус стал участником крупного ДТП в Холмском районе на юге Сахалина. Всего столкнулись четыре автомобиля, в том числе два бензовоза и легковушка, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария случилась в районе села Чапланово. В школьном автобусе в момент столкновения находились 11 детей. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе один ребёнок. Мэр Холмска Дмитрий Любчинов уточнил, что в автобусе были ребята в возрасте от семи до 16 лет. Их обследовали медики больницы в селе, а затем отвезли в Холмск.

По предварительным данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и стало причиной столкновения на заснеженной трассе.

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Иван Косицын

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