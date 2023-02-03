Не менее десяти человек погибло на юге США из-за обрушившегося ледяного шторма

По меньшей мере десять человек погибло на юге США во время мощного обрушившегося ледяного шторма, более полумиллиона домохозяйств в четырёх штатах остались без электроэнергии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Семь человек стали жертвами стихии в Техасе, ещё двое погибли в Оклахоме и Канзасе. Согласно данным Национальной метеорологической службы, ледяной дождь уже прекратился, но опасность сохраняется, ведь таяние льда всё ещё может привести к поломке деревьев и веток.