Не менее десяти человек погибло на юге США из-за обрушившегося ледяного шторма
По меньшей мере десять человек погибло на юге США во время мощного обрушившегося ледяного шторма, более полумиллиона домохозяйств в четырёх штатах остались без электроэнергии. Об этом сообщает телеканал NBC.
Семь человек стали жертвами стихии в Техасе, ещё двое погибли в Оклахоме и Канзасе. Согласно данным Национальной метеорологической службы, ледяной дождь уже прекратился, но опасность сохраняется, ведь таяние льда всё ещё может привести к поломке деревьев и веток.
А в декабре прошлого года на США обрушилась снежная буря. Её жертвами стали более 30 человек. Местами температура опустилась до рекордно низких значений.
Twitter / Robert L. Muhammad