Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич признался, что не знает, сколько ещё Белград сможет выдержать без введения санкций против РФ, но постарается выстоять как можно дольше. Об этом глава государства рассказал в ходе заседания парламента.
На встрече с Вучичем зампредседателя Партии свободы и справедливости Мариника Тепич призвала сербского лидера ввести "хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения".
"Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но, как видите, моё "не знаю" стоит намного больше, чем чьё-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чьё-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (день выборов в парламент Сербии в 2022 году. — Прим. Лайфа)", — отметил Вучич.
Кроме того, президент республики добавил, что Белград платит высокую цену за отказ от введения ограничений в отношении Москвы, однако это решение является репутационным для Сербии.
Ранее Вучич уже неоднократно заявлял, что Белград вряд ли когда-либо поддержит антироссийские санкции Запада. Он предупредил, что если Сербия всё же прогнётся под давлением ЕС и США и введёт ограничения, то Брюссель и Вашингтон тут же потребуют от неё признать Косово. Также сербский лидер сообщал, что страна не станет поставлять оружие на Украину.