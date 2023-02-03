Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич признался, что не знает, сколько ещё Белград сможет выдержать без введения санкций против РФ, но постарается выстоять как можно дольше. Об этом глава государства рассказал в ходе заседания парламента.

На встрече с Вучичем зампредседателя Партии свободы и справедливости Мариника Тепич призвала сербского лидера ввести "хотя бы один пакет санкций против России, хотя бы против лиц, которые принимают решения".

"Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю, до каких пор сможем, но, как видите, моё "не знаю" стоит намного больше, чем чьё-то большое "да" в избирательной кампании. Борьба наша длится уже почти год, а чьё-то большое "да" продлилось точно до 3 апреля (день выборов в парламент Сербии в 2022 году. — Прим. Лайфа)", — отметил Вучич.