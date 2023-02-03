NHK: Сухогруз затонул при столкновении в Японии, два человека пропали без вести

В районе японской префектуры Эхимэ произошло столкновение двух сухогрузов, в результате один из них затонул. Об этом сообщает телеканал NHK.

Судна "Сэйрю" и "Коэй-мару" столкнулись в ночь с четверга на пятницу у побережья города Имабари. В результате аварии сухогруз "Сэйрю", перевозивший 2200 тонн известняка, получил повреждения и затонул.

"На судне находился экипаж из пяти человек, трое спасены, ещё два человека, включая капитана, пропали без вести", — говорится в сообщении телеканала.

Второе судно "Коэй-мару" также получило повреждения носовой части, однако осталось на плаву. Четыре члена его экипажа не пострадали. Сейчас береговая охрана ведёт поиски пропавших. К месту происшествия направлены катера и вертолёты.