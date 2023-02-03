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Опубликовано 3 февраля 2023, 04:53
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В ДНР заявили о взятии военными РФ Угледара в полукольцо

Советник Пушилина Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными

Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Угледаре идёт постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идёт по той же схеме, что и в Артёмовске: взять город в клещи", сказал Кимаковский в беседе с РИА "Новости".

В ДНР заявили о перебитых путях снабжения ВСУ в районе Угледара
В ДНР заявили о перебитых путях снабжения ВСУ в районе Угледара

Как отметил советник, ВСУ трудно доставить в город подкрепления и боеприпасы, так как российские войска взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.

Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Кроме того, недавно сообщалось, что в Угледар продолжают поступать новые подразделения украинских силовиков. В том числе Киев направляет туда морпехов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юлия Коновалова
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