В ДНР заявили о взятии военными РФ Угледара в полукольцо
Советник Пушилина Кимаковский заявил о взятии Угледара в полукольцо российскими военными
Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Угледаре идёт постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идёт по той же схеме, что и в Артёмовске: взять город в клещи", — сказал Кимаковский в беседе с РИА "Новости".
Как отметил советник, ВСУ трудно доставить в город подкрепления и боеприпасы, так как российские войска взяли под огневой контроль трассу из Красноармейска (украинское название — Покровск) в Угледар.
Ранее Лайф писал, что российские военнослужащие уничтожили два склада с боеприпасами в районе Угледара и Катериновки в ДНР. Кроме того, недавно сообщалось, что в Угледар продолжают поступать новые подразделения украинских силовиков. В том числе Киев направляет туда морпехов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ