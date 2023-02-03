В ДНР заявили о взятии военными РФ Угледара в полукольцо

Российские военные взяли в полукольцо Угледар, освобождение города идёт по аналогии с Артёмовском. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Угледаре идёт постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока. Захват города идёт по той же схеме, что и в Артёмовске: взять город в клещи", — сказал Кимаковский в беседе с РИА "Новости".