В Пентагоне считают опасным для населения сбивать разведывательный воздушный шар Китая

Сбивать обнаруженный в небе над США разведывательный воздушный шар, вероятно принадлежащий Китаю, было бы опасным из-за его внушительных размеров. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга.

"Я не буду называть [его] точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, поэтому обломки могут нанести ущерб, если мы его собьём", — сказал он журналистам.

В военном ведомстве считают, что аэростат не представляет угрозы для территорий, гражданской авиации, а также с точки зрения разведки.