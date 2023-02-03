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3 февраля, 04:43

В Пентагоне считают опасным для населения сбивать разведывательный воздушный шар Китая

Сбивать обнаруженный в небе над США разведывательный воздушный шар, вероятно принадлежащий Китаю, было бы опасным из-за его внушительных размеров. Об этом заявил представитель Пентагона высокого ранга.

"Я не буду называть [его] точные размеры. По нашим оценкам, он достаточно большой, поэтому обломки могут нанести ущерб, если мы его собьём", — сказал он журналистам.

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В военном ведомстве считают, что аэростат не представляет угрозы для территорий, гражданской авиации, а также с точки зрения разведки.

Напомним, об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, зонд не представляет угрозы населению и летит выше уровня, на котором пролегают трассы авиалайнеров. В Вашингтоне полагают, что аэростат принадлежит Китаю, они уже связались с Пекином по данному вопросу. При этом представительница Конгресса Марджори Тейлор Грин призвала президента Джо Байдена сбить воздушный шар "в кратчайшие сроки".

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Twitter / U.S. Army

Артур Лапсаков

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