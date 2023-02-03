Передаваемое Украине западное вооружение через чёрные рынки попадает в нестабильные регионы. Поставки техники и боеприпасов могут грозить бесконечным циклом насилия и кровопролития не только в Европе, но и за её пределами, пишет газета South China Morning Post.

"Политика накачивания Украины оружием повлечёт за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения. Она может привести к затяжному конфликту в Сирии, Афганистане и Ливии", — уверена журналист издания Мариам Шах.

C начала конфликта Украина уже получила вооружение на баснословную сумму, однако недавно члены НАТО пообещали отправить стране новую помощь, подчеркнув, что она будет "беспрецедентной" по своему масштабу. При этом продолжение поставок оружия Киеву провоцирует гонку вооружений.

Приток крупномасштабных тяжёлых вооружений на Украину вызывает опасения по поводу мира и безопасности. Дальнейшая накачка страны грозит ростом насилия, поэтому необходимо найти дипломатическое решение конфликта, пока ситуация ещё разрешима и находится под контролем.

"Для послевоенного восстановления, региональной безопасности и стабильности, а также предотвращения конфликтов в других регионах необходимо принять адекватные меры по противодействию утечке оружия. У кризиса в Украине нет военного решения", — резюмировала обозреватель.