Глава МИД Венгрии Сийярто призвал посла США Прессмана не учить других жизни

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление американского посла Дэвида Прессмана, который подверг критике венгерские власти, не поддерживающие антироссийские санкции. Подробнее об этом сообщает телеканал ATV.

Слова прозвучали после того, как посол США обвинил Венгрию в поддержке России и позиции по отношению к санкциям. В ответ на это венгерский министр призвал Прессмана не лезть в чужие дела и не вмешиваться во внутренние дела страны, так как это "не его работа".

"Мы просим большего уважения венгров, даже от посла. Вмешиваться во внутренние дела Венгрии не входит в его обязанности. Никто не может указывать нам извне, как жить, поэтому неважно, что гражданин другой страны — будь то посол — думает о внутриполитических процессах в Венгрии", — сказал глава МИД Венгрии.