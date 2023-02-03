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3 февраля, 06:34

В России выявлен второй случай заражения подвариантом "кракен"

Второй в России случай заражения штаммом ковида "кракен" выявлен в Туве

В России зафиксирован второй случай заражения подвариантом коронавируса "кракен". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов CoViD-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом россиян заверили, что активное распространение "кракена" маловероятно, несмотря на то что он может эффективно уклоняться от иммунной защиты.

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Кстати, ранее Лайф писал, что "кракен" одинаково заражает вакцинированных и ранее переболевших. Как выяснили специалисты, этот подвариант более заразен, чем его братья "кентавр" и "цербер". При этом его симптомы схожи с "омикроном", но он легче преодолевает иммунную систему.

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Freepik

Николь Вербер
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