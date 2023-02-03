В России выявлен второй случай заражения подвариантом "кракен"

В России зафиксирован второй случай заражения подвариантом коронавируса "кракен". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов CoViD-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

При этом россиян заверили, что активное распространение "кракена" маловероятно, несмотря на то что он может эффективно уклоняться от иммунной защиты.