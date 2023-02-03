В России выявлен второй случай заражения подвариантом "кракен"
Второй в России случай заражения штаммом ковида "кракен" выявлен в Туве
В России зафиксирован второй случай заражения подвариантом коронавируса "кракен". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов CoViD-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
При этом россиян заверили, что активное распространение "кракена" маловероятно, несмотря на то что он может эффективно уклоняться от иммунной защиты.
Кстати, ранее Лайф писал, что "кракен" одинаково заражает вакцинированных и ранее переболевших. Как выяснили специалисты, этот подвариант более заразен, чем его братья "кентавр" и "цербер". При этом его симптомы схожи с "омикроном", но он легче преодолевает иммунную систему.
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