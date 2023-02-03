Многодетный уфимец зарезал сыновей и покончил с собой, жена и дочь спаслись чудом

Страшная трагедия произошла сегодня утром в Уфе. Там мужчина зарезал двух собственных сыновей, после чего свёл счёты с жизнью. Его жене и дочке чудом удалось спастись. По данным СУ СКР по республике, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Всё случилось сегодня утром на улице Кувыкина. Рано утром 41-летний глава семейства расправился с собственными детьми семи и тринадцати лет. По данным источника Лайфа, его супруга вместе с десятилетней дочерью в момент кровавой бойни выбежала из квартиры попросить соседа успокоить мужа. Когда она вернулась, дверь в жилище была заперта. Спустя некоторое время в него войдут соседи и обнаружат страшную находку: тела двоих детей и мужчины, который свёл счёты с жизнью после детоубийства.

Точные мотивы расправы неизвестны, однако, по информации источника Лайфа, у мужчины были проблемы на работе. Сейчас на месте трагедии работают криминалисты. Также известно, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле руководства следственного управления республики.

"Следственным отделом по Кировскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя города Уфы по статье "Убийство двух и более лиц, малолетних" (пп."а", "в" ч. 1 ст. 105 УК РФ)", — сказано в сообщении СК.