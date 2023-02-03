Устроившим стрельбу у ростовского ТЦ оказался 50-летний житель Азова, он задержан

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который вчера открыл стрельбу возле торгового центра "Димбо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Полицейские при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра", — говорится в сообщении.