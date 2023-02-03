Устроившим стрельбу у ростовского ТЦ оказался 50-летний житель Азова, он задержан
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, устроившего стрельбу у ТЦ "Димбо"
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который вчера открыл стрельбу возле торгового центра "Димбо". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Полицейские при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения по горячим следам в одной из гостиниц города задержали подозреваемого в стрельбе около торгового центра", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, им оказался 50-летний житель города Азова. При задержании у него изъяли самозарядное ружьё, из которого и была открыта стрельба. Теперь ему грозит наказание, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Как уже писал Лайф, вчера у торгового центра в Ростове-на-Дону произошла стрельба. К счастью, никто не пострадал. Полиции удалось выяснить личность стрелявшего, он попал на камеры видеонаблюдения. В розыск был объявлен некий Уткин В. 1972 года рождения.
t.me / Don Mash