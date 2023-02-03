Мишустин: Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании форума Digital Almaty.

"Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в Сеть и десятое место по количеству дата-центров", — сказал он.

Глава кабмина также отметил, что у России есть видение того, как со временем будет трансформироваться мир под влиянием технологий. По его словам, страна понимает, как развиваются такие процессы, поэтому часто выступает в ЕАЭС инициатором цифровизации, оказывает поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды.