Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России
Минобороны: В зону ответственности Южного военного округа вошли новые регионы России
В зону ответственности Южного военного округа вошли новые регионы России. Об этом свидетельствует обновлённая карта военных округов, которая опубликована на сайте Министерства обороны РФ.
Обновлённая карта военных округов. Фото © Сайт Министерства обороны РФ
"Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооружённых сил РФ объединений Народной милиции ДНР и ЛНР", — рассказали ТАСС в пресс-службе ЮВО.
Ранее Лайф рассказывал, что в России, в связи с увеличением численности вооружённых сил и в рамках работы по обеспечению безопасности страны, будет создано два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Напомним, в настоящее время существует пять военных округов — Западный, Центральный, Восточный, Южный и Северный.