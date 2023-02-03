Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России

В зону ответственности Южного военного округа вошли новые регионы России. Об этом свидетельствует обновлённая карта военных округов, которая опубликована на сайте Министерства обороны РФ.

"Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооружённых сил РФ объединений Народной милиции ДНР и ЛНР", — рассказали ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Ранее Лайф рассказывал, что в России, в связи с увеличением численности вооружённых сил и в рамках работы по обеспечению безопасности страны, будет создано два новых военных округа — Московский и Ленинградский. Напомним, в настоящее время существует пять военных округов — Западный, Центральный, Восточный, Южный и Северный.