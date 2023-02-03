Wildberries запретит продавать на маркетплейсе вейпы и курительные смеси

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries с 7 февраля запрещает реализацию на платформе безникотиновых вейпов и курительных смесей. Как рассказали Лайфу в пресс-службе компании, некоторые поставщики использовали некие лазейки и продавали никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.

"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Считаем данную продукцию потенциально опасной для клиентов, особенно для подрастающего поколения, так как она пропагандирует курение, что в конечном счёте приводит к потреблению и никотиновых вейпов", — рассказали в пресс-службе.