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3 февраля, 07:47

Wildberries запретит продавать на маркетплейсе вейпы и курительные смеси

Wildberries прекратит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries с 7 февраля запрещает реализацию на платформе безникотиновых вейпов и курительных смесей. Как рассказали Лайфу в пресс-службе компании, некоторые поставщики использовали некие лазейки и продавали никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой.

"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Считаем данную продукцию потенциально опасной для клиентов, особенно для подрастающего поколения, так как она пропагандирует курение, что в конечном счёте приводит к потреблению и никотиновых вейпов", — рассказали в пресс-службе.

Как добавили в компании, отдельные недобросовестные продавцы ранее продавали никотинсодержащую продукцию под видом безникотиновой. Подобные схемы запрещены правилами маркетплейса. Благодаря новым правилам, которые вступят в силу 7 февраля, поставщики не смогут воспользоваться этими лазейками.

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Лайф рассказывал, что инициативу о запрете вейпов, с которой ранее выступали в Госдуме, поддержал Роспотребнадзор. Аналогичную позицию высказали и в Минздраве. Также известно, что в России с 1 марта увеличатся ставки акцизов на сигареты, папиросы (2%), жидкости для вейпов и нагреваемый табак.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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