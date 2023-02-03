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3 февраля, 07:57

Американские ракеты с GPS-наведением будут идти до Киева девять месяцев, пишут СМИ

Bloomberg: США отправят Киеву ракеты с GPS-наведением

Вашингтон готовится отправить Киеву новый пакет военной помощи. Как узнал Bloomberg, Украина получит в том числе наземные ракеты с GPS-наведением.

"Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства — авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая в настоящее время широко используется, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками", — говорится в статье.

Однако помощь не прибудет сразу, для этого понадобится время. Согласно данным агентства, поставки будут осуществляться в течение девяти месяцев. Так, помимо бомб с GPS-наведением, в список также вошли противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot, снаряды Excalibur с GPS-наведением и переносные гранатомёты MK 153.

СМИ узнали о хитрой схеме США для поставок истребителей Украине

СМИ узнали о хитрой схеме США для поставок истребителей Украине

Кстати, ранее Лайф писал, что западное вооружение, переданное Украине, в итоге оказывается в нестабильных регионах. Оказалось, что его перепродают через чёрные рынки. Приток крупномасштабных тяжёлых вооружений на территорию страны вызывает опасения по поводу мира и безопасности. Это может грозить началом новых затяжных конфликтов.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Cpl. Brendan Mullin

Николь Вербер

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