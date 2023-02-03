Американские ракеты с GPS-наведением будут идти до Киева девять месяцев, пишут СМИ

Вашингтон готовится отправить Киеву новый пакет военной помощи. Как узнал Bloomberg, Украина получит в том числе наземные ракеты с GPS-наведением.

"Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства — авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая в настоящее время широко используется, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками", — говорится в статье.

Однако помощь не прибудет сразу, для этого понадобится время. Согласно данным агентства, поставки будут осуществляться в течение девяти месяцев. Так, помимо бомб с GPS-наведением, в список также вошли противопехотные мины Claymore, оборудование для систем Patriot, снаряды Excalibur с GPS-наведением и переносные гранатомёты MK 153.