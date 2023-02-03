Что пишут западные СМИ о скандале в ЧВК "Моцарт", созданной для уничтожения ЧВК "Вагнер" Война на Украине утомила высокопоставленную военную группировку США и ещё раз продемонстрировала успехи России в СВО. 21455 21455 Фото © The Guardian / Ed Ram

Взлёт и падение частной военной компании "Моцарт", созданной якобы для уничтожения ЧВК "Вагнер" и тренировавшей ВСУ, стали для западных СМИ интересным сюжетом крушения надежд солдат удачи. "ЧВК "Моцарт" едет домой с гробами американских наёмников. Примерно так же США поступят с киевским режимом, когда поймут, что перспектив больше нет", — пишут в соцсетях читатели.

В англоязычных СМИ разворачивается параллельно два сюжета: первый, как водится, направлен на поддержку западного ВПК через требование выдать Киеву побольше оружия, чтобы не допускать в дальнейшем провалов подобных добровольческих групп. Ну а второй на площадках независимых СМИ резюмирует успех России в военной операции.

Газета New York Times подвела печальный итог работы ЧВК "Моцарт" на Украине, написав в объёмной заметке, что среди участников группы было много ветеранов боевых действий с посттравматическим стрессовым расстройством, которые в свободное от работы время "тянулись к киевским стриптиз-клубам, барам и онлайн-знакомствам". В статье сообщается о том, что основатель компании Эндрю Милберн заявил подчинённым, что "группа мертва". Одной из причин прекращения деятельности стали финансовые трудности.

Щедрые донаты в размере более $1 миллиона постепенно иссякли, и в итоге американские вояки начали вести разгульную жизнь, чтобы успокоить нервы. Поэтому основателем компании было принято решение расформировать группу. Но поводом стало судебное разбирательство. Финансовый директор Энди Бейн обвинил главу компании ЧВК Энди Милберна в коррупции, растратах, сексуальных домогательствах и пьянстве, потребовав возместить ущерб в размере 50 000 долларов.

Арабское издание Al-Mayadeen сообщает о крахе "американских волонтёров на Украине". При этом смакуя в публикации перепалку основателя ЧВК и его финансового директора, когда в ответ военный обвинил коллегу в работе на Россию и попытке предоставить услуги компании талибам.

О том, каких сумм достигают частные пожертвования, Энди Милберн хвастался различным СМИ все предыдущие месяцы, пока окончательно не запил и не начал давать разочарованные интервью о коррупции киевского руководства и своём неоднозначном отношении к украинцам.

Публикация породила сочувствующую волну цитирований в мировых СМИ. Французский портал Intelligence Online считает, что одной из причин неудачи "Моцарта" стало двусмысленное отношение Правительства США к частной военной компании и отказ в более мощном финансировании. Французы сравнивают Энди Милберна с основателем ЧВК Blackwater, который тоже из-за разногласий с акционерами и запятнанной репутации вынужден был основать новую организацию.

Не удержался от ехидства по поводу развала "Моцарта" и словенский писатель и философ Славой Жижек в своей колонке. Обосновал он проигрыш американских наёмников отсутствием более серьёзного вооружения, сравнив текущее с шоколадными мячами.

Энди Бейн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / milburnar

Судебный процесс Бейна выдвигает на первый план унизительные промахи Байдена и его союзников в российско-украинском конфликте. Ранее мы видели, как их санкции умерли быстрой смертью, а теперь ещё одна порочная попытка в виде Mozart Group пережила быструю кончину. "Это ещё одна победа России", — пишет англоязычный индийский портал TFI Media.

Помнится, ещё пять месяцев назад британская The Guardian с воодушевлением рассказывала о том, как американские наёмники проводят для солдат ВСУ ускоренные курсы по тактике боя. Кто знал, что фраза Милберна, где он рассказывает журналистам, что название группы "Моцарт" было придумано её участниками как насмешливая музыкальная отсылка к ЧВК "Вагнер", обернётся против солдат удачи из США. Как говорится в русской пословице, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Не зря же преждевременная кончина в 35 лет Вольфганга Амадея Моцарта обросла легендами.

Авторы Елена Ладилова