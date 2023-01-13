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Регион
Опубликовано 13 января 2023, 11:07
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Эксперт: США не станут признавать провал ВСУ в Соледаре, боясь гнева налогоплательщиков

Военный эксперт Кошкин: США выгодно не признавать освобождение Россией Соледара и Артёмовска

США и другим странам Запада выгодно не говорить о том, что РФ освободила Соледар и Артёмовск, и не обращать внимания на неудачи ВСУ на этом же направлении. Об этом телеканалу "360" заявил военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Вашингтону выгодно прикрывать Украину, исходя из того, что США колоссальные средства своих налогоплательщиков бросают в топку этого конфликта. Штаты делают это ради того, чтобы конфликт продолжал разгораться", — рассказал Кошкин.

По его мнению, власти США просто не могут принять поражение ВСУ, несмотря на огромное количество вложенных средств. Именно поэтому в Вашингтоне говорят, что взятие двух городов не принесёт России "стратегического значения". Эксперт также обратил внимание на то, что Украина за время СВО не смогла взять ни одного города.

"Они только сдают. Или мы им уступаем в знак доброй воли. О каком успехе Вооружённых сил Украины вообще может идти речь?" — отметил Кошкин.

Украинский солдат заявил, что его и сослуживцев "просто бросили" под Соледаром
Украинский солдат заявил, что его и сослуживцев "просто бросили" под Соледаром

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии 12 января Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). Сам город, как заметили в ведомстве, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

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Getty Images / Stringer

Артур Белкин
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