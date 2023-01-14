Директор "Ленкома" — об Инне Чуриковой: Мы потеряли дарование

"Что можно говорить о великой русской актрисе, которую любит публика, любит народ, любит зритель. Это одна из немногих актрис, которая у нас есть в России. И вот мы потеряли это наше дарование, достояние театра. Она любила жизнь, очень хотела играть. Мы с ней общались, она говорила, что хочет сыграть что-то новое для театра, для зрителей, потому что они всё время звонят и спрашивают, когда она будет играть. Произошло страшное", — заявил Варшавер.