Директор "Ленкома" — об Инне Чуриковой: Мы потеряли дарование
Директор театра "Ленком" Варшавер назвал великой актрисой Инну Чурикову
Ушедшая из жизни артистка Инна Чурикова была великой русской актрисой, которая всегда хотела исполнять новые роли и была любима зрителями. Об этом в беседе с Лайфом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
"Что можно говорить о великой русской актрисе, которую любит публика, любит народ, любит зритель. Это одна из немногих актрис, которая у нас есть в России. И вот мы потеряли это наше дарование, достояние театра. Она любила жизнь, очень хотела играть. Мы с ней общались, она говорила, что хочет сыграть что-то новое для театра, для зрителей, потому что они всё время звонят и спрашивают, когда она будет играть. Произошло страшное", — заявил Варшавер.
Ранее Лайф сообщал, что на 80-м году жизни умерла актриса Инна Чурикова. Её дебют состоялся в 1960-м в фильме "Тучи над Борском". Широкому кругу зрителей она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.
ТАСС / Гавриил Григоров