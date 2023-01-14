Путин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", — сказал он.
Напомним, Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Её дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Широкому зрителю она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.
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ТАСС / Михаил Метцель