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14 января, 13:20
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", — сказал он.

Названы дата и место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Названы дата и место прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Напомним, Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Её дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Широкому зрителю она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.

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ТАСС / Михаил Метцель

Варвара Романова

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