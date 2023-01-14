Путин выразил соболезнования в связи со смертью Инны Чуриковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Её дебют в кино состоялся в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". Широкому зрителю она известна по картинам "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Курьер", "Ширли-мырли" и ряду других.