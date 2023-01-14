Вучич: Премьер Косова Курти зря строит из себя нового Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич предупредил премьер-министра Косова Альбина Курти о том, что тот зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, лидера Украины. Его заявление приводит радио и телевидение республики RTS.

"Вучич ответил, что это ещё одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — указывается в публикации.

Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косова стали границами России и Североатлантического альянса. Президент также подчеркнул, что рубежи республики установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не косовским правительством.