Вучич: Премьер Косова Курти зря строит из себя нового Зеленского
Президент Сербии Александр Вучич предупредил премьер-министра Косова Альбина Курти о том, что тот зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, лидера Украины. Его заявление приводит радио и телевидение республики RTS.
"Вучич ответил, что это ещё одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — указывается в публикации.
Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косова стали границами России и Североатлантического альянса. Президент также подчеркнул, что рубежи республики установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не косовским правительством.
Ранее сообщалось, что НАТО в 2023 году проведёт военные учения на территории Косова. Силы безопасности республики должны будут в этих мероприятиях повысить оперативную совместимость, проверить возможности пехоты, а также оценить медицинскую поддержку.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC