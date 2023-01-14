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14 января, 14:06

Вучич: Премьер Косова Курти зря строит из себя нового Зеленского

Президент Сербии Александр Вучич предупредил премьер-министра Косова Альбина Курти о том, что тот зря старается выдать себя за нового Владимира Зеленского, лидера Украины. Его заявление приводит радио и телевидение республики RTS.

"Вучич ответил, что это ещё одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским", — указывается в публикации.

Таким образом Вучич прокомментировал высказывание Курти о том, что границы Сербии и Косова стали границами России и Североатлантического альянса. Президент также подчеркнул, что рубежи республики установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а не косовским правительством.

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Ранее сообщалось, что НАТО в 2023 году проведёт военные учения на территории Косова. Силы безопасности республики должны будут в этих мероприятиях повысить оперативную совместимость, проверить возможности пехоты, а также оценить медицинскую поддержку.

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ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC

Светлана Оперук

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