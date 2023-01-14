Румынский министр ответил храпом на вопрос о ситуации вокруг Украины

В прямом эфире телеканала Antena 3 министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в ходе разговора о негативных последствиях конфликта на Украине для румынских фермеров. Видео распространилось по Сети.

Румынский министр заснул в прямом эфире во время обсуждения украинского конфликта. Видео © TikTok / bramburas

"Министру позвонила ведущая и спросила о судьбе румынских фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса. Когда Дэа предоставили слово, на том конце провода раздался храп", — описывает ситуацию телеканал Digi24.

Ведущая окликнула министра, но ответной реакции не дождалась и тогда сказала, что перезвонит позже. Эксперты не удержались от смеха. Сам же Петрэ Дэа ситуацию пока не комментировал.