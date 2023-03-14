Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Запад рассчитывал, что введение санкций приведёт к краху промышленности и финансовой системы России, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или месяц. Вот на что был расчёт. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнёров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчёт", — обрисовал он ситуацию.