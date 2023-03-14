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14 марта, 13:49

Путин: Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло

Запад рассчитывал, что введение санкций приведёт к краху промышленности и финансовой системы России, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или месяц. Вот на что был расчёт. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнёров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчёт", — обрисовал он ситуацию.

Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Напомним, ранее Владимир Путин уже заявлял, что единственная цель Запада — это ликвидация России. Президент РФ также отмечал, что, следуя давней традиции 1930-х годов, Запад стремится направить агрессию на Восток и разжечь войну чужими руками.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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