Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"
Путин заявил, что нынешние сложности в банковской сфере — шаг к суверенизации России
Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло". По его мнению, созданные извне трудности в финансовой и банковской сферах станут шагом к дальнейшей суверенизации нашей страны.
Фрагмент встречи Путина и Грефа. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", — сказал российский лидер на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.
Путин также отметил, что Сбербанк не только прошёл сложный период, но практически полностью восстановил свою работу, что, в частности, свидетельствует о признаке устойчивости российской финансовой системы.
А ранее обозреватель арабского издания Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил, что России удалось преодолеть беспрецедентное давление со стороны западных стран и их это очень беспокоит.