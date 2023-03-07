Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло". По его мнению, созданные извне трудности в финансовой и банковской сферах станут шагом к дальнейшей суверенизации нашей страны.

Фрагмент встречи Путина и Грефа. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", — сказал российский лидер на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин также отметил, что Сбербанк не только прошёл сложный период, но практически полностью восстановил свою работу, что, в частности, свидетельствует о признаке устойчивости российской финансовой системы.