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7 марта, 10:51

Путин прокомментировал санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло"

Путин заявил, что нынешние сложности в банковской сфере — шаг к суверенизации России

Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские санкции Запада пословицей "Не было бы счастья, да несчастье помогло". По его мнению, созданные извне трудности в финансовой и банковской сферах станут шагом к дальнейшей суверенизации нашей страны.

Фрагмент встречи Путина и Грефа. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло: всё-таки это мощный шаг к дальнейшей суверенизации, к повышению нашего экономического и финансового суверенитета, это очень важно", — сказал российский лидер на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Путин также отметил, что Сбербанк не только прошёл сложный период, но практически полностью восстановил свою работу, что, в частности, свидетельствует о признаке устойчивости российской финансовой системы.

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А ранее обозреватель арабского издания Al-Ain Мухаммед Ферхат заявил, что России удалось преодолеть беспрецедентное давление со стороны западных стран и их это очень беспокоит.

Обложка ©

kremlin.ru

Наталья Исакова
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