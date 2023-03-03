В ОАЭ заметили, как Запад обеспокоила устойчивость экономики России

России удалось преодолеть беспрецедентное давление со стороны Запада, и его это очень беспокоит. Об этом пишет обозреватель арабского издания Al-Ain Мухаммед Ферхат.

"В 2022 году российская экономика продемонстрировала лучшие результаты, чем ожидалось, несмотря на беспрецедентные санкции. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, однако фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5%", — отметил Ферхат.

Обозреватель считает, что на Западе очень недовольны тем, что российскую экономику не удалось разрушить, она проявила устойчивость и далека от краха. Ферхат рассказал своим читателям, что международные специалисты даже прогнозируют скорый экономический рост в России. И это на фоне тысяч санкций, введённых против Москвы в различных областях, установленного Западом потолка цен на российскую нефть.