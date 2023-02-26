Французов удивило, как россияне живут под масштабными санкциями

Россия легко справилась с последствиями санкций со стороны Запада, перестроив экономику. Рядовые граждане почти не ощутили на себе каких-либо изменений. Об этом соотечественникам рассказал обозреватель французского новостного журнала Valeurs Actuelles Мерьядек Раффре, который двадцать лет живёт в Москве.

По мнению журналиста, у России получилось справиться с инфляцией и стабилизировать рубль. Также страна смогла избежать катастрофы в промышленном секторе. Он отметил, что с рынка ушло не так уж много западного бизнеса. Как пишет Раффре, его "любимый кофе Lavazza" остался на полках магазинов и стоит не дороже, чем в Париже. Также в стране появились айфоны, просто цена на них выросла. Обозреватель констатирует, что Россия смогла нивелировать потери от сокращения торговли с западными странами во многом благодаря сотрудничеству с Китаем.