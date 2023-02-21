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21 февраля, 10:24

Путин назвал сумму, потраченную в 2022 году на поддержку экономики

Президент Путин: Россия направила на поддержку экономики из-за санкций порядка 1 трлн рублей

На поддержку экономики и бизнеса на фоне санкций в 2022 году было направлено около одного триллиона рублей. Такую сумму озвучил во вторник президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию страны.

"Уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка одного триллиона рублей. Я хочу обратить внимание — это не эмиссионная политика. Нет-нет, всё у нас на прочной рыночной базе делается", — подчеркнул глава государства.

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Ранее в ходе своего послания Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета и призвал поддерживать каждую деловую инициативу, направленную на пользу страны. Также президент напомнил, что Запад развернул против России экономический фронт, но "нигде ничего не добился и не добьётся".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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