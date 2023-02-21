Путин назвал сумму, потраченную в 2022 году на поддержку экономики

На поддержку экономики и бизнеса на фоне санкций в 2022 году было направлено около одного триллиона рублей. Такую сумму озвучил во вторник президент России Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному собранию страны.

"Уже в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка одного триллиона рублей. Я хочу обратить внимание — это не эмиссионная политика. Нет-нет, всё у нас на прочной рыночной базе делается", — подчеркнул глава государства.