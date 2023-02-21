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21 февраля, 09:54

Путин: Запад развернул против России экономический фронт, но ничего не добился

Запад развернул против России экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьётся. Об этом заявил во вторник в ходе своего Послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

"Инициаторы санкций наказывают сами себя. Они спровоцировали в собственных странах рост цен, потерю рабочих мест, закрытие предприятий, энергетический кризис, а своим гражданам говорят — и мы это слышим, — что виноваты во всём русские", — развёл руками российский лидер.

Путин напомнил, что за последний год Запад попытался разорвать хозяйственные связи с российскими компаниями, отключить нашу финансовую систему от каналов коммуникации, чтобы "смять российскую экономику", лишить нас доступа к экспортным рынкам, чтобы ударить по доходам. Упомянул глава государства и откровенное воровство наших валютных резервов, и попытки обвалить рубль, спровоцировав разрушительную инфляцию.

"Но российская экономика оказалась прочнее", — резюмировал президент.

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Ранее в ходе своего послания Путин разоблачил подлог и жестокую ложь Запада под видом обещаний о мире в Донбассе, а также объяснил, почему считает несправедливым деление стран "на цивилизованные и все остальные".

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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