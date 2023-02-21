Путин разоблачил подлог и жестокую ложь Запада под видом обещаний о мире в Донбассе

Западные страны занимались крючкотворством, давая обещания о стремлении к миру в Донбассе. Как заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, их заверения оказались жестоким подлогом и ложью.

"Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру в Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Всё больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия в Донбассе", — подчеркнул российский лидер.