Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Россия делала всё возможное для разрешения кризиса в Донбассе мирными средствами, но за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий": Запад играл "краплёными картами", а сейчас открыто признаёт, что Минские соглашения являлись блефом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что ещё задолго до начала спецоперации Киев вёл разговоры с Западом о поставках вооружения, были потуги киевского режима заполучить ядерное оружие.

"НАТО готовило Киев, порабощённую ими Украину к большой войне, и сегодня признаются в этом не стесняясь. Гордятся своим вероломством, называя Минские соглашения блефом. В то время, когда пылал Донбасс, они играли на живых людей краплёными картами", — подчеркнул глава государства.