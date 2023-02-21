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21 февраля, 09:18

Путин заявил, что в украинском вопросе Запад играл "краплёными картами"

Путин: Запад упивается своим вероломством, называя Минские соглашения блефом

Россия делала всё возможное для разрешения кризиса в Донбассе мирными средствами, но за нашей спиной готовился "совсем другой сценарий": Запад играл "краплёными картами", а сейчас открыто признаёт, что Минские соглашения являлись блефом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному собранию.

Он напомнил, что ещё задолго до начала спецоперации Киев вёл разговоры с Западом о поставках вооружения, были потуги киевского режима заполучить ядерное оружие.

"НАТО готовило Киев, порабощённую ими Украину к большой войне, и сегодня признаются в этом не стесняясь. Гордятся своим вероломством, называя Минские соглашения блефом. В то время, когда пылал Донбасс, они играли на живых людей краплёными картами", — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва пока не видит со стороны коллективного Запада готовности к мирным инициативам по украинскому конфликту.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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