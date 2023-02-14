Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

Президент РФ Владимир Путин во время совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции отметил, что сегодня Россия находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними.

"Мы живём под постоянным прессингом из-за рубежа — имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции", — добавил он.

Президент также подчеркнул, что ответом на действия Запада и всяческие попытки разрушить нашу экономику "может быть только одно — расширение сферы свободы и защищённости со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности".