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14 февраля, 14:31

Путин отметил, что Россия спокойно переносит жизнь под прессингом "бесконечных санкций"

Президент РФ Владимир Путин во время совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции отметил, что сегодня Россия находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними.

"Мы живём под постоянным прессингом из-за рубежа — имею в виду вот эти все бесконечные санкции. Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции", — добавил он.

Президент также подчеркнул, что ответом на действия Запада и всяческие попытки разрушить нашу экономику "может быть только одно — расширение сферы свободы и защищённости со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности".

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Ранее в рамках встречи глава государства назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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