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14 февраля, 13:33

Путин назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России

Эффективная защита прав и свобод граждан в судах — это залог развития России как правового, демократического государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

"Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом — залог развития России как правового, демократического государства", — отметил президент.

Путину подарили "кирпич" из Конституционного суда

Путину подарили "кирпич" из Конституционного суда

А в конце ноября 2022 года в Государственном Кремлёвском дворце состоялся Х Всероссийский съезд судей. В ходе выступления на мероприятии Владимир Путин напомнил, что права и свободы граждан России должны быть незыблемы.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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