Путин назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России

Эффективная защита прав и свобод граждан в судах — это залог развития России как правового, демократического государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

"Важно, чтобы принятые по итогам съезда решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы. А значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом — залог развития России как правового, демократического государства", — отметил президент.