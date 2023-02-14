Запад разочарован: Во Франции признали, что Россия смогла избежать обрушения экономики
Le Monde: Россия смогла избежать обвала экономики вопреки ожиданиям Запада
Экономика России, как оказалось, более стойкая, чем считали на Западе. Стране удалось избежать коллапса. Об этом пишет французская газета Le Monde, подводя итоги экономического развития России в 2022 году.
"Ясно одно: Россия смогла избежать обрушения экономики, которое пророчили на Западе в связи с девятью волнами санкций на протяжении года", — констатируют авторы публикации.
Они отметили, что ранее МВФ вызвал общее удивление, а у Запада — разочарование, обнародовав новые данные о ВВП России за 2022 год. Фонд урезал до 2,2% прогноз по сокращению этого показателя в РФ, в то время как в начале года предсказывал падение на 8,8%. Как ожидается, в этом году деловая активность в России перейдёт к росту, а в следующем обгонит по этому показателю Евросоюз.
Таким образом, "если не произойдёт резкой смены тенденции, эти данные подтверждают стойкость страны", отмечает издание. Такую прочность российской экономики там объясняют в числе прочего политикой Центробанка России и большими валютными резервами.
Ранее японский журналист тоже заявил, что экономика РФ выстояла перед западными санкциями. По его мнению, менталитет россиян сыграл большую роль в обеспечении устойчивости страны.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская