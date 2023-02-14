Запад разочарован: Во Франции признали, что Россия смогла избежать обрушения экономики

Они отметили, что ранее МВФ вызвал общее удивление, а у Запада — разочарование, обнародовав новые данные о ВВП России за 2022 год. Фонд урезал до 2,2% прогноз по сокращению этого показателя в РФ, в то время как в начале года предсказывал падение на 8,8%. Как ожидается, в этом году деловая активность в России перейдёт к росту, а в следующем обгонит по этому показателю Евросоюз.