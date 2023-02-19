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19 февраля, 11:05

Песков: Москва не видит со стороны Запада открытости к мирным инициативам

Москва пока не видит со стороны коллективного Запада готовности к мирным инициативам по украинскому конфликту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал реакцию Запада на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске переговоры с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

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А ранее Песков предсказал реакцию США на идею о встрече Путина и Байдена в Минске. По его словам, Вашингтон вряд ли откликнется на эту инициативу Лукашенко.

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Светлана Оперук
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