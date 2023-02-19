Песков: Москва не видит со стороны Запада открытости к мирным инициативам

Москва пока не видит со стороны коллективного Запада готовности к мирным инициативам по украинскому конфликту. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", — сказал он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал реакцию Запада на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске переговоры с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.