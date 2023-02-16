Лукашенко позвал Байдена в Минск на встречу с Путиным и пообещал выслать за ним "боинг"
Если американский лидер Джо Байден действительно хочет мира на Украине, он сможет приехать в Минск и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. О готовности организовать их беседу сообщил на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Во время общения с зарубежными журналистами Лукашенко сообщил о готовности встретиться с Байденом и пригласил его в Белоруссию для серьёзного разговора. Приглашение прозвучало после того, как корреспондентами была затронута тема визита президента США в Польшу. Все организационные вопросы президент пообещал взять на себя. В частности, послать за американским коллегой "боинг".
"Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьёзно поговорить. Если он хочет мира на Украине. <…> И вот здесь, в вашем присутствии, мы втроем — я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, — сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь", — сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 17 февраля. О ней политики договорились во время телефонного разговора 6 февраля.