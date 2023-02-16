Лукашенко позвал Байдена в Минск на встречу с Путиным и пообещал выслать за ним "боинг"

Если американский лидер Джо Байден действительно хочет мира на Украине, он сможет приехать в Минск и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. О готовности организовать их беседу сообщил на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во время общения с зарубежными журналистами Лукашенко сообщил о готовности встретиться с Байденом и пригласил его в Белоруссию для серьёзного разговора. Приглашение прозвучало после того, как корреспондентами была затронута тема визита президента США в Польшу. Все организационные вопросы президент пообещал взять на себя. В частности, послать за американским коллегой "боинг".