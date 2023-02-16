Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 10:49

Лукашенко позвал Байдена в Минск на встречу с Путиным и пообещал выслать за ним "боинг"

Если американский лидер Джо Байден действительно хочет мира на Украине, он сможет приехать в Минск и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. О готовности организовать их беседу сообщил на пресс-конференции президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во время общения с зарубежными журналистами Лукашенко сообщил о готовности встретиться с Байденом и пригласил его в Белоруссию для серьёзного разговора. Приглашение прозвучало после того, как корреспондентами была затронута тема визита президента США в Польшу. Все организационные вопросы президент пообещал взять на себя. В частности, послать за американским коллегой "боинг".

"Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьёзно поговорить. Если он хочет мира на Украине. <…> И вот здесь, в вашем присутствии, мы втроем — я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет, — сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь", — сказал Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 17 февраля. О ней политики договорились во время телефонного разговора 6 февраля.

Обложка ©

kremlin.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Путин
  • Джозеф Байден
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров