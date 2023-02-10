Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 19:50

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу с 20 по 22 февраля

Президент США Джо Байден с 20 по 22 февраля совершит официальный визит в Польшу. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С 20 по 22 февраля президент Байден совершит поездку в Польшу. Он обсудит с руководством этой страны наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания", — уточнила она.

"Президент ждал с нетерпением": Американский телеканал внезапно отменил интервью с Байденом

"Президент ждал с нетерпением": Американский телеканал внезапно отменил интервью с Байденом

Кроме того, Жан-Пьер добавила, что американский лидер проведёт в Польше встречу с главами стран "Бухарестской девятки", чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны официального Вашингтона. Также Байден выступит с речью, в которой расскажет, как США "сплотили весь мир для поддержки народа Украины".

Ранее Лайф сообщал, что в ходе визита в Польшу Байден может встретиться с лидером республики Анджеем Дудой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Незалежной должен представить свой "мирный план" урегулирования конфликта, который состоит из десяти пунктов".

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Джозеф Байден
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров